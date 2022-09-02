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В России продлят программу параллельного импорта

Министр Решетников: программа параллельного импорта в России будет продлена

Фото: Franki Chamaki / Unsplash

Программа параллельного импорта в России будет продлена. Об этом заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Также в список могут попасть компании, которые сократят поставки продукции в Россию. «Основным критерием для попадания продукции в перечень по-прежнему является прекращение поставок продукции на территорию РФ или закрытие производства локализованной в России продукции, прекращение отгрузок в розничные сети», — отмечали в Минпромторге.

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Платон Щукин
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