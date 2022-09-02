«Эксмо» объявило конкурс на лучшие обложки и иллюстрации для книг Пелевина

«Эксмо» проведет конкурс и выберет лучшие обложки и иллюстрации для книг Виктора Пелевина

Издательство «Эксмо» объявило конкурс на лучшую обложку и иллюстрации к избранным произведениям писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В конкурсе смогут принять участие как профессиональные художники, так и иллюстраторы-любители со всей России. Победители получают право издаться в серии «Народное собрание сочинений Виктора Пелевина» в 2023 году.

«Впервые мы провели такой конкурс в 2014 году. Тогда нам прислали более 1500 работ, выполненных в разных стилях и технике. 12 из них стали обложками книг, которые с течением времени превратились в коллекционные издания. Мы приглашаем к участию профессионалов и художников-любителей со всей России: поговорить с Виктором Пелевиным становится возможным благодаря языку искусства», — рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Конкурс стартует 2 сентября 2022 и будет разделен на два этапа. Первый предназначен для поклонников книг «iPhuck 10», «Непобедимое Солнце» и «Transhumanism inc.». Участникам нужно будет выложить свою работу в любое открытое сообщество или на своей страничке во «ВКонтакте», дополнив запись хештегом #vktalents_pelevin и названием выбранного романа. Конкурсные заявки принимаются до 25 сентября.

Второй этап, который продлится до 14 февраля 2023 года, рассчитан на любителей книг «Желтая стрела», «t», «Ананасная вода для прекрасной дамы», «S.N.U.F.F.», «Любовь к трем цукербринам», «Смотритель», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Искусство легких касаний». В этом случае конкурсанты должны будут использовать хештег #РисуемМирыПелевина под публикацией со своей работой. Рисунки они также смогут отправить на адрес pelevinbooks@mail.ru с указанием темы письма, названия произведения и комментарием, который обосновывает выбор книги.

С подробностями конкурса можно ознакомиться по ссылке.