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Озвучено последствие употребления полуфабрикатов для мужчин

BMJ: полуфабрикаты увеличили риск рака прямой кишки у мужчин на 29 процентов

Фото: Mishaal Zahed / Unsplash

Международная команда ученых озвучила последствия употребления полуфабрикатов для мужчин. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ, такая диета увеличивает риск развития онкологического заболевания на 29 процентов.

В ходе работы специалисты проанализировали данные 206 тысяч медицинских сотрудников, наблюдения за которыми проводились в течение 30 лет. Участников эксперимента опрашивали об образе жизни, диете, а также проводили им регулярные обследования. У 3216 человек был зафиксирован рак прямой кишки.

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Выяснилось, что мужчины, употреблявшие полуфабрикаты, были подвержены этому заболеванию на 29 процентов чаще. При этом некоторые виды готовых продуктов – йогурты и другие молочные продукты — оказались способны снизить вероятность появления колоректального рака на 27 процентов у женщин.

В августе 2022 года сотрудники Университета Южной Калифорнии заявили, что перфтороктановый сульфат (ПФОС), часто используемый в быту, может провоцировать наиболее распространенную форму рака печени — гепатоцеллюлярную карциному.

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Елена Апазиди
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