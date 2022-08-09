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Распространенный химикат связали с раком печени

В Университете Южной Калифорнии у пациентов с раком печени нашли бытовые химикаты в крови

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что перфтороктановый сульфат (ПФОС), который широко распространен в бытовой среде, может вызывать наиболее частую форму рака печени — гепатоцеллюлярную карциному. Результаты исследования опубликованы в журнале JHEP Reports.

ПФОС — это синтетическое вещество, относящееся к классу пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС). Они используются в широком спектре промышленных и потребительских товаров и медленно накапливаются в тканях и органах человека, включая печень. Предыдущие исследования продемонстрировали, что ПФАС, находящиеся в организме животных, повышают риск рака печени, однако такой связи между химикатами и риском рака у человека до сих пор показано не было.

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В новом исследовании специалисты проанализировали данные о более чем 200 тысячах жителей Лос-Анджелеса и Гавайев, у которых брали образцы крови и тканей. У 50 человек был выявлен рак печени, и результаты анализа крови этих людей, взятой до постановки диагноза, сопоставили с результатами анализа 50 человек того же пола, возраста и этнической принадлежности, у которых не было рака.

У пациентов с раком были выявлены несколько типов ПФАС в образцах крови, при этом самая сильная связь наблюдалась между ПФОС и раком печени. У тех 10 процентов пациентов, у которых был самый высокий уровень ПФОС (55 микрограмм на литр), вероятность развития рака повышалась в 4,5 раза.

Эта связь объясняется тем, что ПФОС изменяет в печени нормальный метаболизм глюкозы, желчной кислоты, короткоцепочечных жирных кислот и α-кетокислот с разветвленной цепью. Такие нарушения приводят к накоплению большого количества жира в печени и развитию состояния, называемого неалкогольной жировой болезнью. Ожидается, что к 2030 году это заболевание, которое повышает риск рака, распространится среди 30 процентов взрослых американцев.

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Александр Еникеев
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