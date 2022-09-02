«Титаник» сняли в беспрецедентном разрешении

OceanGate Expeditions сняла затонувший «Титаник» в разрешении 8K

Исследовательская группа компании OceanGate Expeditions сняла затонувший в начале XX века в водах Атлантического океана корабль «Титаник» в беспрецедентном разрешении — 8K. Кадры появились в официальном YouTube-канале организации.

Разглядеть мельчайшие подробности остова лайнера стало возможным благодаря проекту по изучению разрушения и изменений «Титаника». На видео показали 90-килограммовую якорную цепь, левый якорь, паровой котел, а также скобу, ранее фиксировавшую грот-мачту.

Восьмидневная экспедиция состоялась в мае 2022 года. Для этого была использована пятиместная субмарина класса «Циклоп», созданная с использованием углеродного волокна и титана. Также в эксплуатацию был запущен подводный корабль «Титан», оснащенный современными камерами, для оценки скорости разрушения обломков и исследования морской флоры и фауны на лайнере.

Ранее ученые рассказали, когда именно стоит ждать полного исчезновения «Титаника» из-за воздействия экосистемы на дне океана.