Предсказано исчезновение «Титаника»

К знаменитому кораблю «Титаник», лежащему на дне Атлантического океана, отправится новая экспедиция, чтобы отслеживать разрушение лайнера, сообщает Associated Press.

Погружения будут организованы компанией OceanGate Expeditions. Специалисты будут спускаться к кораблю на глубоководных аппаратах из углеродного волокна и титана, оснащенных камерами высокой четкости и многолучевым гидролокатором. В составе экспедиции — археологи и морские биологи.

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Они намерены вести ежегодную хронику ухудшения состояния корабля, прежде чем подводная экосистема окончательно разрушит «Титаник». «Океан забирает его, и мы должны задокументировать это, прежде чем он исчезнет или станет неузнаваемым», — отметил глава OceanGate Expeditions Стоктон Раш (Stockton Rush).

Исследования «Титаника» помогут предсказать судьбу и других затонувших на больших глубинах кораблей. Также исследователи рассчитывают узнать больше о экосистеме Атлантики рядом с лайнером. По словам Раша, сотни видов обитателей океана были замечены на этом месте. Еще одним объектом внимания будут обломки корабля и различные артефакты с него, в том числе личные вещи пассажиров, разбросанные вокруг «Титаника» на два километра. В OceanGate пообещали ничего из этого не забирать.

В финансировании экспедиции поучаствовали и около 40 частных спонсоров в обмен на возможность спуститься к «Титанику» и управлять гидроакустическим оборудованием. Это стоило им, по данным издания, от 100 до 150 тысяч долларов за одно погружение. Одна из спонсоров отметила, что по сравнению с полетом в космос на корабле Blue Origin, оцениваемом в 28 миллионов долларов, «это дешево».

Ранее исследователи «Титаника» предсказали, что лайнер может разрушиться в течение нескольких следующих десятилетий. В его корпусе уже большое количество дыр, исчезло «воронье гнездо» (наблюдательный пост впередсмотрящих), также в любой момент могут обрушиться культовые перила носовой части корабля.

Гибель «Титаника» произошла в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, приблизительно в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Кораблекрушение случилось в результате столкновения с айсбергом, более 1500 пассажиров погибли, около 700 удалось спастись.