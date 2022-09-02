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Спорт

УЕФА оштрафовал ПСЖ на десять миллионов евро

УЕФА оштрафовал ПСЖ на десять миллионов евро за нарушение финансового fair play
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал восемь клубов за нарушение финансового fair play. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам разбирательства самый большой штраф — десять миллионов евро — получил французский «Пари Сен-Жермен». Также были наказаны итальянские «Рома» (пять миллионов), «Интер» (четыре миллиона), «Ювентус» (3,5 миллиона), «Милан» (два миллиона), турецкий «Бешикташ» (600 тысяч), французский «Марсель» и «Монако» (по 300 тысяч).

Кроме того, команды заключили соглашение с УЕФА, по которому с них могут удержать дополнительную сумму. Это будет зависеть от выполнения клубами установленных условий.

В мае глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил ПСЖ в обходе ограничений финансового fair play ради удержания нападающего Килиана Мбаппе и подписания с ним нового контракта. «Эта сделка невозможна без жульничества со спонсорскими поступлениями или такими вложениями, превышающими допустимые пределы», — подчеркнул он.

Дарья Коршунова
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