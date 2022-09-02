УЕФА оштрафовал ПСЖ на десять миллионов евро

УЕФА оштрафовал ПСЖ на десять миллионов евро за нарушение финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал восемь клубов за нарушение финансового fair play. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам разбирательства самый большой штраф — десять миллионов евро — получил французский «Пари Сен-Жермен». Также были наказаны итальянские «Рома» (пять миллионов), «Интер» (четыре миллиона), «Ювентус» (3,5 миллиона), «Милан» (два миллиона), турецкий «Бешикташ» (600 тысяч), французский «Марсель» и «Монако» (по 300 тысяч).

Кроме того, команды заключили соглашение с УЕФА, по которому с них могут удержать дополнительную сумму. Это будет зависеть от выполнения клубами установленных условий.

В мае глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил ПСЖ в обходе ограничений финансового fair play ради удержания нападающего Килиана Мбаппе и подписания с ним нового контракта. «Эта сделка невозможна без жульничества со спонсорскими поступлениями или такими вложениями, превышающими допустимые пределы», — подчеркнул он.