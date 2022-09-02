В WhatsApp появятся платные функции

The Verge: Meta планирует внедрить платные функции в WhatsApp, Facebook и Instagram

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) планирует внедрить платные функции в принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram (запрещены в России) и мессенджер WhatsApp. Об этом стало известно The Verge из внутреннего документа, разосланного сотрудникам компании.

По информации издания, в корпорации появится подразделение, которое будет заниматься разработкой платных опций для соцсетей и мессенджера. Сообщается, что Meta решила пойти на такой шаг после падения доходов из-за того, что корпорация Apple ранее запретила Facebook, Instagram и WhatsApp по умолчанию отслеживать действия пользователей для формирования рекламы.

Главой нового подразделения в корпорации станет Пратити Райчоудхури (Pratiti Raychoudhury), который в прошлом руководил исследовательским отделом Meta. Когда именно платные функции появятся в WhatsApp, Facebook и Instagram, пока неизвестно.

В апреле 2021 года сообщалось, что в версии iOS 14.5 появилась функция, которая запрещает приложениям и сайтам, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp, по умолчанию отслеживать действия пользователей и собирать данные о них. Теперь приложения и сайты обязаны запрашивать у юзеров согласие на отслеживание действий. Такая мера была принята компанией Apple для защиты конфиденциальности клиентов. После этого представители Facebook и Instagram стали просить пользователей разрешить им и дальше собирать информацию. Они утверждали, что именно это позволяет соцсетям оставаться бесплатными.