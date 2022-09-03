Во Франции на политика подадут жалобу из-за критики пропаганды Киева

Stand With Ukraine подаст жалобу из-за критики пропаганды Киева на политика Руаяль

На политика Сеголен Руаяль, которая была кандидатом в президенты Франции на выборах 2007 года, ассоциация Stand With Ukraine подаст жалобу, так как женщина подвергла сомнению сообщения Киева о ситуации на Украине. Об этом сообщило издание Liberation.

Французский политик в эфире телеканала BFM ранее осудила «пропаганду войны через страх» со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Она выразила мнение, что провокация в Буче и информация о роддоме в Мариуполе были придуманы ради остановки мирного процесса.

По словам сооснователя ассоциации Эдварда Мэйора, коллектив подаст жалобу в начале следующей недели. Он также считает, что нужно собрать показания потерпевших и свидетелей по этому делу.

«Мы попытаемся действовать быстро с нашими адвокатами», — приводит французское издание слова Мэйора.

В ответ на критику ассоциацией Руаяль сказала, что не отрицала военные преступления. «То, что знают все эксперты: пропаганда войны через страх, террор ведет к эскалации. Вспомним преступные удары в Ираке, ложь», — написала она в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что противоречия из-за Украины, возникающие между странами Европейского союза (ЕС), рано или поздно приведут к взрыву внутри объединения. Он отметил, что в ЕС существуют разногласия между сторонниками мирного соглашения России и Украины здесь и сейчас на любых условиях и приверженцами победы Киева над Москвой.