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Серена Уильямс вылетела с US Open

Серена Уильямс проиграла Айле Томлянович и вылетела с US Open

Фото: Danielle Parhizkaran / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс вылетела с US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

В третьем круге турнира спортсменка уступила австралийке Айле Томлянович, которая одержала победу в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

40-летняя американка прекратила выступление на турнире. 9 августа Уильямс анонсировала завершение карьеры после US Open-2022.

Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Она занимает 413-е место в рейтинге WTA.

Алексей Гусев
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