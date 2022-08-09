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Спорт

Серена Уильямс попрощалась с теннисом

Американская теннисистка Серена Уильямс анонсировала завершение карьеры
Серена Уильямс

Серена Уильямс. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс попрощалась со спортом и анонсировала завершение карьеры. Письмо американки опубликовано в журнале Vogue.

Материал в Vogue вышел под заголовком «Серена Уильямс прощается с теннисом на своих условиях и своими словами». «Мне было тяжело признаться самой себе, что пора уходить из тенниса. Для меня это было вроде табу. Когда начинала об этом думать, у меня текли слезы», — написала 40-летняя Уильямс. «Мне хочется думать, что именно благодаря мне женщины в спорте поняли, что могут быть сами собой. Что могут проявлять агрессию», — подытожила свои выступления теннисистка.

Уильямс подчеркнула, что окончательно уйдет из спорта после US Open. Турнир пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

8 августа Уильямс обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в 1/32 Canadian Open. 10 августа американке предстоит матч за выход в 1/8 финала.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

Николай Костюков
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