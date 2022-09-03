Навка оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2024

Татьяна Навка заявила, что у россиян есть шансы выступить на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает РБК.

По словам экс-спортсменки, надежда на положительный исход еще не умерла. «У нас есть шансы. Нужно верить и надеяться на лучшее», — заявила Навка.

10 августа бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио по велотреку Гульназ Хатунцева порассуждала о перспективах допуска российских спортсменов к участию в Играх-2024.« Я считаю себя реалистом, поэтому настроена, что Олимпиады для российских спортсменов уже не будет», — заявила она.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.