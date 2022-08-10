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Призерка Олимпиады порассуждала о перспективах допуска россиян до ОИ-2024

Призерка Олимпиады Гульназ Хатунцева заявила, что настроена на недопуск россиян до ОИ-2024

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио по велотреку Гульназ Хатунцева порассуждала о перспективах допуска российских спортсменов к участию в Играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Metaratings.

«Я считаю себя реалистом, поэтому настроена, что Олимпиады для российских спортсменов уже не будет. Себе я говорю, что вдруг может произойти чудо, и мы приедем», — заявила велогонщица. Она также отметила, что сейчас спортсмены набирают очки для олимпийского отбора, а россияне лишены этой возможности.

В мае о допуске россиян к Олимпиаде в Париже высказался глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он подчеркнул, что не знает, как будет развиваться ситуация.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Алексей Гусев
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