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Глава МОК высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

Глава МОК Томас Бах заявил, что не знает, будут ли допущены россияне к Играм в Париже

Фото: Dave Kim / Unsplash

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских атлетов в Играх в Париже летом 2024 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бах подчеркнул, что не знает, будут ли российские спортсмены допущены до Олимпийских игр — 2024. Он призвал разбираться с текущими проблемами и следить за развитием политической ситуации. «В случае необходимости примем соответствующие меры», — добавил функционер во время 139-й сессии комитета в Лозанне.

Ранее Бах объяснил рекомендации МОК, согласно которым российские спортсмены столкнулись с ограничениями и запретами со стороны международных организаций. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры», — заявил он.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Ряд организаций лишили россиян возможности выступать на турнирах под своей эгидой. В частности, в изоляции оказался российский футбол.

Николай Костюков
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