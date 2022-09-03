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Бывший чемпион UFC Усман ответил на обвинения в употреблении допинга

Бывший чемпион UFC Камару Усман заявил, что никогда не употреблял допинг

Фото: Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман ответил на обвинения в употреблении допинга. Его слова приводит MiddleEasy.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что никогда не употреблял допинг, и объяснил, как на его животе появились шрамы. «На первом курсе колледжа у меня появились бородавки на руках и животе. <...> Я стал расчесывать эти бородавки, они начали кровить, и я понял, что это ненормально. Мне запретили отдирать корку. Сказали, что все должно само отвалиться, но моя тупая голова не давала рукам покоя, и я их отдирал», — рассказал спортсмен.

Усман отметил, что обвинения в употреблении допинга ранят его чувства. «У меня были соперники, которые занимались этим, но сам я никогда этого не делал», — заверил он.

20 августа 35-летний Усман уступил британцу Леону Эдвардсу в титульном поединке турнира UFC 278. Британец нокаутировал американца в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона в полусреднем весе и потерпел второе поражение в карьере.

Дарья Коршунова
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