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ВСУ перебросили необученных резервистов для новой атаки на Херсон

ВСУ перебросили военную технику и личный состав под Николаев для новой атаки на Херсон

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили военное вооружение для новой атаки на Херсон. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно информации, ВСУ активно поставляют боевую технику и личный состав в район населенного пункта Березнеговатое в Николаевской области для последующей попытки наступления в Херсонском направлении. Отмечается, что в боевых действиях будут принимать участие необученные резервисты (военнослужащие, ушедшие по долгу службы в запас — прим. «Ленты.ру»).

В пятницу, 2 сентября, Воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области. В свою очередь, представитель ведомства пояснил, что российские военные также поразили ангары с военной техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевской области. Удалось уничтожить 40 бойцов противника.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что провал атаки Вооруженных сил Украины на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота.

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Мария Винар
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