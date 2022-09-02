ВКС России поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады ВСУ под Николаевом

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области. Об этом заявил журналистам в пятницу, 2 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что российские военные также поразили ангары с военной техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевской области. Удалось уничтожить 40 бойцов противника.

Кроме того, российские ВКС уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ, 12 офицеров были ликвидированы и 31 солдат ранен, уточнили в Минобороны.

Ранее российское ведомство докладывало об уничтожении ВКС России цехов завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге Днепропетровской области.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.