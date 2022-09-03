Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-депутат Рады предупредил о возможных последствиях провала атаки на Херсон

Экс-депутат Рады Кива предупредил Зеленского о риске военного переворота в Киеве
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Agustin Montanez / Globallookpress.com

Провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.

Проблемы киевского режима

Он сообщил о рисках и последствиях штурма ЗАЭС, который стал уже вторым провалом украинской армии, где массово погибли бойцы элитных разведподразделений. Кива отметил, что схожие потери Киев понес при попытке захвата острова Змеиный. Он предупредил о «точке невозврата» для Киева, которая может настать из-за провала Херсонского наступления.

Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота

Илья Кивабывший депутат Верховной Рады Украины

Экс-депутат допустил возможное восстание среди военных и физическое устранение Зеленского бунтовщиками. Кива обратился напрямую к украинскому лидеру.

Провокация украинской армии

В день визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС украинские военные попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции. Однако российские военные сорвали провокацию.

Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях

Минобороны России

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В министерстве обороны России объяснили, что киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.

29 августа попытка наступления была совершена украинскими военными в Николаевской и Херсонской областях. Подразделения ВСУ понесли большие потери — 560 человек, а наступление «с треском провалилось».

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Колонна состоит из девяти машин с надписью «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения.

1сентября

прибыла миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фейк украинской пропаганды

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления ВСУ на южном направлении. По словам главы республики, это «очередной фейк украинской пропаганды, который подхватили на Западе». Аксенов добавил, что ВСУ несут большие потери и на южном, а также на остальных направлениях.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-депутат Рады предупредил о возможных последствиях провала атаки на Херсон
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
Посольство России обвинило США в потворстве национализму
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
В ФРГ назвали события на Украине переломным моментом отношений с «Газпромом»
Германию обвинили в участии в «войне» с Россией
Власти Запорожской области назвали цель обстрела украинскими военными ЗАЭС
В США рассказали об угрозе закрытия шести из десяти британских фабрик
В Запорожье заявили о лодках с вооруженными людьми со стороны Украины
В Германии допустили увеличение размера сбора за газ с потребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.