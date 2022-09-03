Экс-депутат Рады предупредил о возможных последствиях провала атаки на Херсон

Экс-депутат Рады Кива предупредил Зеленского о риске военного переворота в Киеве

Провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.

Проблемы киевского режима

Он сообщил о рисках и последствиях штурма ЗАЭС, который стал уже вторым провалом украинской армии, где массово погибли бойцы элитных разведподразделений. Кива отметил, что схожие потери Киев понес при попытке захвата острова Змеиный. Он предупредил о «точке невозврата» для Киева, которая может настать из-за провала Херсонского наступления.

Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота Илья Кива бывший депутат Верховной Рады Украины

Экс-депутат допустил возможное восстание среди военных и физическое устранение Зеленского бунтовщиками. Кива обратился напрямую к украинскому лидеру.

Провокация украинской армии

В день визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС украинские военные попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции. Однако российские военные сорвали провокацию.

Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях Минобороны России

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В министерстве обороны России объяснили, что киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.

29 августа попытка наступления была совершена украинскими военными в Николаевской и Херсонской областях. Подразделения ВСУ понесли большие потери — 560 человек, а наступление «с треском провалилось».

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Колонна состоит из девяти машин с надписью «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения.

1 сентября прибыла миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фейк украинской пропаганды

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления ВСУ на южном направлении. По словам главы республики, это «очередной фейк украинской пропаганды, который подхватили на Западе». Аксенов добавил, что ВСУ несут большие потери и на южном, а также на остальных направлениях.