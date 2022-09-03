Экс-депутат Рады раскрыл последствия провала атаки ВСУ на Херсон

Экс-депутат Рады Кива предрек Зеленскому переворот при провале атаки на Херсон и ЗАЭС

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива раскрыл последствия действий ВСУ вокруг Херсона и ЗАЭС и заявил, что они вызвали недовольство у командования Украины. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота. Экс-депутат добавил, что неудачный штурм станции стал вторым провалом ВСУ, в котором массово погибли бойцы элитных разведподразделений украинских минобороны. С подобными потерями Киев встретился при попытке захвата острова Змеиный.

«Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной <…> команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», — предрек Кива.

Экс-депутат также обратился к Зеленскому и предупредил, что бунтовщики могут устранить его физически.

Ранее в Минобороны России заявили о новой попытке со стороны Киева пройти на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. В министерстве добавили, что операция ВСУ «с треском провалилась». Указание дал президент страны Владимир Зеленский.