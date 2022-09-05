Умер советский двукратный олимпийский чемпион по боксу

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин скончался в возрасте 84 лет

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России (ФБР).

Советский боксер скончался в воскресенье, 4 сентября. О причинах смерти Лагутина не сообщается. В ФБР выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Золотые олимпийские медали Лагутин завоевал на Играх в 1964 и 1968 годах. Также в его активе бронза на Олимпиаде-1960 и две победы на чемпионатах Европы.

30 августа на 76-м году жизни скончался двукратный чемпион СССР в одиночном фигурном катании Александр Веденин. О причинах смерти спортсмена не сообщалось.