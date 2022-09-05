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В России объяснили остановку добычи на «Сахалине-1» надуманным предлогом

Глава Минэнерго Шульгинов: добычу на «Сахалине-1» остановили под надуманным предлогом
Николай Шульгинов

Николай Шульгинов . Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов объяснил в беседе с ТАСС, что американская Exxon остановила добычу на нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на востоке России под надуманным предлогом.

«По "Сахалину-1" история уже сложнее, так как добыча остановлена, с нашей точки зрения, под надуманным предлогом. Сейчас мы ожидаем решения», — сказал российский министр.

Весной Reuters со ссылкой на источники писало, что ExxonMobil собиралась полностью уйти из России 24 июня. В апреле дочерняя Exxon Neftegas Ltd. объявила режим форс-мажора и сократила добычу. При этом в конце августа компания пригрозила властям России судебным иском в случае, если ей не позволят продать долю в совместном проекте «Сахалин-1» и окончательно выйти из него.

ExxonMobil принадлежит 30 процентов в «Сахалине-1». Остальной капитал распределен между «Роснефтью» (20 процентов), индийской ONGC (20 процентов) и японским SODECO (30 процентов).

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Марина Совина
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