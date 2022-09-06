Российская фигуристка Алена Косторная успешно перенесла операцию на бедре

Российская фигуристка Алена Косторная перенесла операцию на травмированном бедре. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

19-летняя спортсменка заявила, что операция прошла успешно. «Теперь меня ждет долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна», — написала она.

О проблемах Косторной со здоровьем стало известно 8 августа. По словам тренера спортсменки Елены Буяновой, хирургическое вмешательство было связано с повреждением бедра. Сама спортсменка отмечала, что после операции вернется на лед не раньше второй половины сентября.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.