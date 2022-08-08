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Косторная перенесет операцию

Фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная в ближайшее время перенесет операцию. Об этом РИА Новости рассказала ее тренер Елена Буянова.

По словам специалиста, хирургическое вмешательство связано с травмой бедра. «Хотели сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — заявила Буянова.

Косторная рассказала ТАСС, что ей уже поставили программы к новому сезону. Она отметила, что после операции вернется на лед не раньше второй половины сентября.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

Алексей Гусев
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