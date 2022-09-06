Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам станет менее доступен отдых на любимом курорте богачей

Россиянам станет менее доступен отдых на Мальдивах из-за повышения стоимости билетов

Фото: Rayyu Maldives / Unsplash

Россиянам станет менее доступен отдых на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, — билеты на острова будут дорожать из-за повышенного спроса и нехватки рейсов. Об этом сообщает портал TourDom.

«С началом активного сезона в странах Ближнего Востока, а это середина сентября — начало октября, спрос на поездки туда будет расти. И стоимость билетов на рейсы через эти страны в другие регионы, в том числе на Мальдивы, вырастет», — заявил руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

В настоящее время билеты в Мале на сентябрь в обе стороны можно приобрести у перевозчика flydubai за 66 тысяч рублей в одну сторону, у Emirates — за 61 тысячу, у «Аэрофлота» — за 98 тысяч. При этом отмечается, что на новогодние даты стоимость резко увеличивается: перелет с 29 декабря по 10 января на крыльях Emirates обойдется в 137 тысяч рублей, прямым рейсом flydubai — от 212 тысяч.

По мнению экспертов, на снижение цен может повлиять увеличение периодичности вылетов российскими авиакомпаниями. «"Аэрофлоту" стоит нарастить частоту как минимум до 9-10 рейсов в неделю», — высказалась генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В сентябре россиянка бюджетно съездила в небольшой отель — гестхаус — на Мальдивах и осталась в восторге от путешествия. По словам туристки, в небольших домах, где есть бесплатный Wi-Fi, кондиционеры и телевизоры, туристы находятся «ближе к народу». Они ходят в те же магазины, на рынки и в кафе, что и местное население.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.