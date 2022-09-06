В Совбезе назвали причину взрыва возле посольства России в Кабуле

Коков: взрыв у посольства РФ в Кабуле произошел из-за ослабления антитеррористических мер

Взрыв возле посольства России в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер. Такую причину назвал заместитель секретаря Совета безопасности страны Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Поэтому говорить о победе над международным терроризмом преждевременно, добавил он. По словам замсекретаря Совбеза, в мире действуют сотни различных террористических группировок.

В таких условиях даже незначительное ослабление принимаемых антитеррористических мер может привести к новому всплеску террористической активности, к новым терактам и жертвам, добавил Коков. «Ярким свидетельством этого стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник, в результате которой пострадали десятки человек и имеются многочисленные человеческие жертвы», — заключил он.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел 5 сентября. В результате атаки террориста-смертника погибли два сотрудника дипмиссии, кроме того, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).