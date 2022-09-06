Ведущая «Дома-2» объяснила причину проживания с мужем в ее доме

Телеведущая Ольга Орлова объяснила, почему живет с мужем в принадлежащем ей доме

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова объяснила, почему в данный момент она проживает с мужем в принадлежащем ей доме. О причинах она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая ответила на вопрос о том, нормально ли, когда мужчина хочет жить у женщины. Орлова отметила, что в идеале жить нужно на мужской территории, однако в их с мужем случае все сложилось иначе. По словам звезды, супруг Валерий предлагал ей переехать в свою квартиру в центре Москвы, но она ему отказала — за городом оставались пять собак, сын и персонал, которых Орлова не могла оставить. «Поэтому, естественно, нам пришлось жить у меня, но при этом все расходы несет мой муж. То есть мы живем у меня, но, грубо говоря, это как будто я живу у него», — пояснила телеведущая.

Орлова подчеркнула важность умения договариваться в отношениях и выбирать то, что устраивает обоих партнеров и делает их счастливыми. «Это не важно, где вы живете — у мужчины или у женщины, главное, чтобы это устраивало обоих, чтобы никто не чувствовал себя ущербным или жертвой обстоятельств», — подытожила она.

В августе Орлова призналась, что не хотела бы иметь недвижимость за границей. По ее словам, такое жилье потребовало бы больших вложений.