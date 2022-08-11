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Ведущая «Дома-2» рассказала о нежелании иметь недвижимость за рубежом

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала, что не хотела бы иметь недвижимость за рубежом

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, что не хотела бы иметь недвижимость за рубежом, так как жилье потребовало бы больших вложений. Своим мнением артистка поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

О желании иметь недвижимость в другой стране Орлову спросили подписчики. По словам телеведущей, она думала над этим вопросом, но поняла, что подобный вариант ей не подходит.

«Я очень люблю путешествовать и не хочу быть привязана к одному месту. Плюс я не могу позволить себе много времени отдыхать, а недвижимость нужно содержать. За простой буду платить больше чем за отдых. Я долго размышляла на эту тему и поняла, что в моем случае это невыгодно», — объяснила Орлова.

В мае Орлова показала подписчикам в соцсетях дачу своих родителей. Орлова назвала дом, где живут ее родственники, скромным, но добавила, что жилье их полностью устраивает и ничего другого они не хотят. Ведущая также поделилась успехами матери в ландшафтном дизайне.

Нина Ташевская
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