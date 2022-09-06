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В Кремле выразили надежду на обеспечение безопасности посольства России в Кабуле

Представитель Кремля Песков надеется на обеспечение безопасности посольства РФ в Кабуле
СюжетВзрыв в Кабуле:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что виновные за взрыв возле посольства России в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности российской дипломатической миссии. Его слова приводит РИА Новости.

«Хотим надеется, что те, кто устроил этот террористический акт, будут определены и понесут соответствующее наказание. И мы также надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков заявил, что посольство России находится в контакте с местными властями и требует усиления мер безопасности. Он также выразил соболезнования семьям погибших сотрудников дипмиссии.

Ранее Песков заявил, что российские власти решительно осуждают теракт, произошедший у посольства, это недопустимо. Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что виновные будут найдены и наказаны.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипломатической миссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Ответственность за происшествие взяли на себя боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

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Марина Совина
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