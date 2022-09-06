В Кремле назвали очень суровым приговор Сафронову

Пресс-секретарь Путина назвал суровым приговор журналисту Ивану Сафронову

Приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову очень суровый. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину должно быть доложено о приговоре Сафронову. Он подчеркнул. что не имеет права комментировать решение суда.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор бывшему журналисту.

По сведениям ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием он отказался.