В Кремле прокомментировали приговор Ивану Сафронову

Песков сообщил, что Путину должно быть доложено о приговоре Сафронова

Президенту России Владимиру Путину должно быть доложено о приговоре бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, осужденному на 22 года лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ», — уточнил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не имеет право комментировать решение суда.

Ранее зампредседателя комитета Государственной Думы по информполитике Евгений Попов выразил уверенность, что если есть хотя бы малейшая надежда на то, что Сафронов не виновен, и если есть шансы и аргументы, то они будут реализованы в вышестоящих инстанциях.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор бывшему журналисту — Сафронов получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Известно, что адвокат планирует обжаловать приговор.

По данным ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием он отказался.