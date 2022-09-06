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В Кремле прокомментировали приговор Ивану Сафронову

Песков сообщил, что Путину должно быть доложено о приговоре Сафронова

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президенту России Владимиру Путину должно быть доложено о приговоре бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, осужденному на 22 года лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ», — уточнил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не имеет право комментировать решение суда.

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Ранее зампредседателя комитета Государственной Думы по информполитике Евгений Попов выразил уверенность, что если есть хотя бы малейшая надежда на то, что Сафронов не виновен, и если есть шансы и аргументы, то они будут реализованы в вышестоящих инстанциях.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор бывшему журналисту — Сафронов получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Известно, что адвокат планирует обжаловать приговор.

По данным ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием он отказался.

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Варвара Кошечкина
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