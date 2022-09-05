В Госдуме прокомментировали приговор Ивану Сафронову

Депутат Попов заявил, что рассчитывает на обжалование решения суда по делу Сафронова

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информполитике Евгений Попов заявил, что рассчитывает на обжалование решения суда по делу осужденного на 22 года советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Подъем».

Депутат выразил уверенность, что если есть хотя бы малейшая надежда на то, что Сафронов не виновен, если есть шансы и аргументы, то они будут реализованы в вышестоящих инстанциях. «Конечно, цифра огромная, просто невероятная», — прокомментировал Попов.

Вместе с тем он подчеркнул, что не стал бы говорить о репрессиях в отношении журналистов исходя из дела Сафронова. «Я надеюсь, мы увидим аргументы следствия, хотя шансов на это все меньше и меньше, так как дело о госизмене засекречено, но уверен, что вышестоящие суды приоткроют нам детали», — сказал депутат, отметив, что Сафронов имеет право на защиту.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор бывшему журналисту. Иван Сафронов получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Известно, что адвокат планирует обжаловать приговор.

По данным ФСБ, Сафронов в период с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием экс-журналист отказался.