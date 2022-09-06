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Кремль высказался о прошении Сафронова президенту о помиловании

Песков: Сафронов должен признать вину, если подаст прошение президенту о помиловании

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса», экс-журналист Иван Сафронов должен признать вину, если будет подавать прошение президенту России о помиловании. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, у него нет права комментировать решение суда. Однако по закону у каждого осужденного есть право просить о помиловании, добавил Песков. Существует прописанная в законе определенная процедура, однако обязательным условием для того, чтобы просить о помиловании, является признание своей вины, подчеркнул представитель Кремля.

«Если я не ошибаюсь, Сафронов так и не признал свою вину», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову очень суровый. Он также сообщил, что президенту России Владимиру Путину должно быть доложено о приговоре Сафронову.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор советнику главы «Роскосмоса» — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор Сафронову.

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Сергей Истомин
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