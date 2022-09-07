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Раскрыто состояние коменданта Бердянска после покушения

Депздрав сообщил, что комендант Бердянска Бардин находится в тяжелом стабильном состоянии
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Комендант Бердянска Артем Бардин, на которого было совершено покушение, жив. Это РИА Новости подтвердил начальник отдела департамента здравоохранения города Николай Мирошниченко.

По его словам, Бардин находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг утверждение, будто Бардин погиб в результате взрыва рядом со своим автомобилем. Он раскрыл, что у коменданта Бердянска взрывная ампутация ног и большая кровопотеря.

Покушение на Бардина произошло днем 6 сентября, его автомобиль подорвали около здания администрации города. Взрывом также оказались повреждены три гражданские машины, в которых никого не было. Власти Запорожья обвинили в подрыве посланную Киевом украинскую диверсионно-разведывательную группу.

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Марина Совина
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