Раскрыто состояние коменданта Бердянска после покушения
Комендант Бердянска Артем Бардин, на которого было совершено покушение, жив. Это РИА Новости подтвердил начальник отдела департамента здравоохранения города Николай Мирошниченко.
По его словам, Бардин находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг утверждение, будто Бардин погиб в результате взрыва рядом со своим автомобилем. Он раскрыл, что у коменданта Бердянска взрывная ампутация ног и большая кровопотеря.
Покушение на Бардина произошло днем 6 сентября, его автомобиль подорвали около здания администрации города. Взрывом также оказались повреждены три гражданские машины, в которых никого не было. Власти Запорожья обвинили в подрыве посланную Киевом украинскую диверсионно-разведывательную группу.