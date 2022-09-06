В Запорожье назвали виновных в покушении на коменданта Бердянска

Власти Запорожской области обвинили Киев в подрыве автомобиля коменданта Бердянска

Запорожские власти обвинили Киев в покушении на коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Виновными в подрыве автомобиля Бардина Рогов назвал украинскую диверсионно-разведывательную группу. В настоящее время идет поиск ее участников, добавил он.

6 сентября стало известно о взрыве и перестрелке в центральной части Бердянска. Неизвестные взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Позже местные власти сообщили о втором взрыве в Бердянске, на этот раз в районе Слободки.