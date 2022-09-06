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Стало известно о еще одном взрыве в Бердянске

Запорожская администрация сообщила о взрыве в бердянском районе Слободка
СюжетВзрыв в Бердянске

Кадр: телеграм-канал «Владимир Рогов»

В Бердянске прогремел еще один взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что взрыв произошел в районе Слободка. На место происшествия выехали пожарные службы.

Ранее в центре Бердянска был взорван автомобиль коменданта города, после чего произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. В центральную часть города прибыли полиция и машины скорой помощи.

Рогов считает, что произошедшее является терактом, была совершена очередная попытка «устрашения мирных жителей Запорожской области».

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Кристина Есикова
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