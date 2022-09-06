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В Бердянске взрыв автомобиля коменданта города попал на видео

Появилось видео взрыва автомобиля коменданта Бердянска
СюжетВзрыв в Бердянске

В Бердянске взорван автомобиль коменданта города, после которого началась перестрелка. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, предположительно, показана машина, которая принадлежала коменданту города Артему Бардину. Мужчина был госпитализирован.

После взрыва началась перестрелка, в результате которой был ранен один человек. В центр города приехали машины скорой помощи и полиция.

Ранее сообщалось, что в центре Бердянска произошел взрыв. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Татьяна Антоненко
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