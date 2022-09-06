Смерть коменданта Бердянска после покушения опровергли

Рогов опроверг информацию о гибели коменданта Бердянска Бардина

Информация о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина после покушения не подтверждается, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.

Рогов уточняет, что врачи продолжают бороться за жизнь Бардина после взрыва около его автомобиля. «Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», — опроверг гибель коменданта политик, попросив молиться за выздоровление Бардина.

Ранее власти Запорожской области заявляли, что пострадавший при подрыве автомобиля Артем Бардин умер в больнице от полученных ранений.

Покушение на Бардина произошло днем 6 сентября, его автомобиль подорвали около здания администрации города. Взрывом также оказались повреждены три гражданские машины, в которых никого не было.

Рогов обвинил Киев в покушении на Бардина. Виновными в подрыве его автомобиля член администрации Запорожья назвал украинскую диверсионно-разведывательную группу.