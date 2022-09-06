Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Умер пострадавший при подрыве автомобиля комендант Бердянска

РИА Новости: комендант Бердянска Бардин умер от полученных при подрыве авто ранений
СюжетВзрыв в Бердянске

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Пострадавший при подрыве автомобиля комендант Бердянска Артем Бардин умер в больнице от полученных ранений. Об этом со ссылкой на власти Запорожской области сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве и перестрелке в центральной части Бердянска. Неизвестные взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, к покушению причастна украинская диверсионно-разведывательная группа, членов которой в настоящий момент разыскивают.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Еще пяти судам с продовольствием разрешили выход с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.