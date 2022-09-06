Умер пострадавший при подрыве автомобиля комендант Бердянска

РИА Новости: комендант Бердянска Бардин умер от полученных при подрыве авто ранений

Пострадавший при подрыве автомобиля комендант Бердянска Артем Бардин умер в больнице от полученных ранений. Об этом со ссылкой на власти Запорожской области сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве и перестрелке в центральной части Бердянска. Неизвестные взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, к покушению причастна украинская диверсионно-разведывательная группа, членов которой в настоящий момент разыскивают.