Карпин объяснил невызов играющих за рубежом игроков в сборную России

Карпин объяснил невызов Миранчука и Головина в сборную России проблемами с логистикой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов играющих за рубежом игроков в команду. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал главной причиной проблемы с логистикой. Также он обратил внимание на то, что полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук получил травму, а хавбек «Монако» Александр Головин имеет загруженный график в клубе. «Всех знаем. Все будет зависеть от их состояния в конкретный момент, когда они будет нужны нам», — заявил Карпин.

Ранее 7 сентября стали известны соперники российских футболистов по ближайшим матчам. Ими стали сборные Киргизии и Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде.

В феврале Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.