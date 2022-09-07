Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Андрей Рублёв
0:3
Завершен
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
Наполи
4:1
Завершен
Ливерпуль
Лига чемпионов|Группа A. 1-й тур
Интер М
0:2
Завершен
Бавария
Лига чемпионов|Группа C. 1-й тур
Атлетико М
2:1
Завершен
Порту
Лига чемпионов|Группа B. 1-й тур
Барселона
5:1
Завершен
Виктория Пльзень
Лига чемпионов|Группа C. 1-й тур
Спорт

«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 1:4, голевую передачу отдал Хвича Кварацхелия

Фото: Reuters

Английский «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На пятой минуте полузащитник итальянцев Петр Зелиньски реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 44-й минуте голом отличился нападающий Джованни Симеоне с передачи Хвичи Кварацхелии. На 47-й минуте Зелиньски оформил дубль. На 49-й минуте отставание «Ливерпуля» сократил хавбек Луис Диас.

Еще в одной встрече группы А голландский «Аякс» одержал победу над шотландским «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 4:0.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Рейнджерс», а «Ливерпуль» примет «Аякс». Обе встречи пройдут 13 сентября и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Apple представила новые iPhone
Объяснена главная функция iPhone 14
Американцы высмеяли пресс-секретаря Байдена из-за «Северного потока»
Во Франции спрогнозировали дефицит фуа-гра
«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в Лиге чемпионов
США выразили обеспокоенность из-за углубления связей России и Китая
Белый дом признал цензуру соцсетей для борьбы с «неверной информацией»
В Египте зафиксировали первый случай оспы обезьян
Владислав Лисовец раскрыл главную ошибку россиян при подборе гардероба
ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.