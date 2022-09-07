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Спорт

Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России

Словацкий хоккеист «Спартака» Патрик Рыбар назвал Россию местом, которое ему подходит

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Патрик Рыбар объяснил решение остаться в России. Его слова приводит ТАСС.

Иностранный хоккеист назвал «Спартак» лучшим для себя выбором. «В Москве все здорово, хороший город, здесь хорошие люди, как и в команде тоже. Я нахожусь на том месте, которое мне подходит», — заявил игрок. Рыбар добавил, что не думает о возможном невызове в сборную Словакии, так как разделяет спорт и политику.

Хоккеист перешел в «Спартак» из минского «Динамо» летом 2022 года. Он провел три матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых красно-белые одержали три победы. На счету вратаря бронзовая медаль Олимпийских игр 2022 года в составе сборной Словакии.

В июле чешский нападающий Дмитрий Яшкин оценил переход в СКА после предложения со стороны двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека посадить его в тюрьму. Он заявил, что предложение петербургской команды подошло ему по всем параметрам.

Анастасия Борисова
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