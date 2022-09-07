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Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров

Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции c Усманова, Авена и Рашникова
Алишер Усманов

Алишер Усманов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Венгрия обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой снять санкции с трех российских миллиардеров. Об этом стало известно газете The Politico.

В частности, убрать из санкционного списка попросили убрать основателя «Металлоинвеста» Алишера Усманова, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и сооснователя «Альфа банка» Петра Авена. Об этом изданию сообщили европейские дипломаты, пожелавшие остаться анонимными.

Евросоюз ввел санкции против Усманов спустя четыре для после начала российской военной спецоперации на Украине — 28 февраля. В тот же день, помимо него, в санкционный список включили российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова.

Позднее США расширили антироссийский санкционный список и включили в него 13 физических и более 30 юридических лиц. Под новые ограничительные меры попала бывшая спортсменка Алина Кабаева, глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

На данный момент американские власти ввели визовые санкции в отношении сотен граждан России.

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Ксения Назарова
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