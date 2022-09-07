Парализованный американский бывший хоккеист совершил каминг-аут

Парализованный с 16 лет американский бывший хоккеист Джек Яблонски совершил каминг-аут

Парализованный американский бывший хоккеист Джек Яблонски совершил каминг-аут. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я прошел путь от замешательства к неверию, отрицанию, подавлению, к принятию и счастью. Этот процесс был чрезвычайно тяжелым и одиноким. Я горжусь тем, что я гей», — заявил Яблонски. Он добавил, что за последние десять лет ему было трудно приспособиться к жизни с параличом как публично, так и в частном порядке.

В 2011 году, когда Яблонски было 16 лет, он играл за школьную хоккейную команду. Во время матча он получил травму после силового приема в спину и стал парализованным.

18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут, заявив, что не могла больше скрывать эту информацию. Теннисистка сообщила, что у нее есть девушка.