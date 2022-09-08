Определены районы Москвы с подешевевшей арендой жилья

Сильнее всего стоимость аренды жилья в Старой Москве снизилась в Войковском районе

Районом Старой Москвы с наиболее подешевевшей арендой однокомнатных квартир и студий за год стал Войковский. Об этом сообщили специалисты «ЦИАН.Аналитики», пишет РБК.

Эксперты определили, что с августа по начало сентября 2021 года средняя арендная ставка на «однушки» в Войковском районе упала более чем на 15 процентов и достигла показателя в 47,8 тысячи рублей в месяц. Вторым в списке районов столицы, где аренда подешевела сильнее всего, стал Донской — показатель там снизился на 14 процентов, до 53 тысяч рублей в месяц. Третье место досталось району Аэропорт, где за год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры уменьшилась на 12 процентов, до 50,5 тысячи рублей.

На четвертой позиции оказался Таганский район, где за год цена съема однокомнатной квартиры снизилась на 10 процентов, до 53 тысяч рублей в месяц. У районов Арбат и Академический средние арендные ставки за 12 месяцев снизились на восемь процентов — до 83,7 тысячи и 52,5 тысячи рублей соответственно. Несмотря на наблюдаемое падение показателей, средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Москве в период с августа по начало сентября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повысилась на пять процентов и составила 48,2 тысячи рублей в месяц.

В сентябре аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что стоимость аренды комнат в Москве за год значительно снизилась. В девятом месяце 2022 года средняя стоимость аренды комнаты в Москве составила 17,3 тысячи рублей в месяц — на восемь процентов меньше, чем в аналогичный период 2021 года.