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Определены районы Москвы с подешевевшей арендой жилья

Сильнее всего стоимость аренды жилья в Старой Москве снизилась в Войковском районе
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Районом Старой Москвы с наиболее подешевевшей арендой однокомнатных квартир и студий за год стал Войковский. Об этом сообщили специалисты «ЦИАН.Аналитики», пишет РБК.

Эксперты определили, что с августа по начало сентября 2021 года средняя арендная ставка на «однушки» в Войковском районе упала более чем на 15 процентов и достигла показателя в 47,8 тысячи рублей в месяц. Вторым в списке районов столицы, где аренда подешевела сильнее всего, стал Донской — показатель там снизился на 14 процентов, до 53 тысяч рублей в месяц. Третье место досталось району Аэропорт, где за год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры уменьшилась на 12 процентов, до 50,5 тысячи рублей.

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На четвертой позиции оказался Таганский район, где за год цена съема однокомнатной квартиры снизилась на 10 процентов, до 53 тысяч рублей в месяц. У районов Арбат и Академический средние арендные ставки за 12 месяцев снизились на восемь процентов — до 83,7 тысячи и 52,5 тысячи рублей соответственно. Несмотря на наблюдаемое падение показателей, средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Москве в период с августа по начало сентября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повысилась на пять процентов и составила 48,2 тысячи рублей в месяц.

В сентябре аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что стоимость аренды комнат в Москве за год значительно снизилась. В девятом месяце 2022 года средняя стоимость аренды комнаты в Москве составила 17,3 тысячи рублей в месяц — на восемь процентов меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

Полина Кислицына
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