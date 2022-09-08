В России появится новый способ оформления ипотеки

«Дом.РФ» запустит в России оформление ипотеки с помощью биометрии

В России появится возможность оформить ипотеку с помощью биометрии. Такой новый способ должен запустить институт развития «Дом.РФ» в 2023 году. Об этом сообщается на сайте организации.

«Внедрение возможности оформить ипотеку с помощью биометрии сделает такие сделки безопасными, позволит сократить время подачи заявки и повысит удобство получения услуги. Для этого понадобится лишь смартфон и доступ в интернет», — пояснил управляющий директор «Дом.РФ» по цифровой трансформации Николай Козак.

Согласно совместному опросу «Дом.РФ» и ВЦИОМ, более 60 процентов взявших ипотеку россиян положительно относятся к возможности оформления кредита онлайн. Чтобы воспользоваться услугой, гражданину будет необходимо пройти проверку в ЕБС и авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг. Зарегистрироваться в ЕБС и сдать свои данные можно в одном из отделений «Ростелекома». Для этого потребуются паспорт и номер СНИЛС.

Ожидается, что первую сделку по покупке жилья с использованием ЕБС «Дом.РФ» и «Банк Дом.РФ» проведут до конца 2022 года. В перспективе оформление ипотеки с помощью биометрии станет доступным для заемщиков любого банка.

Ранее правительство России объявило о запуске нового вида ипотеки — промышленной под пять процентов годовых. В рамках программы предприятия смогут получить долгосрочные кредиты на покупку производственной недвижимости. Кредит на приобретение площадок с инфраструктурой можно будет оформить на срок до семи лет.