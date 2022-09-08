Раскрыта стоимость самой дешевой «двушки» для аренды в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую «двушку» в Москве можно снять за 31 тыс. руб. в месяц

Самую дешевую двухкомнатную квартиру в старых границах Москвы можно арендовать за 31 тысячу рублей в месяц. Стоимость наиболее доступного съемного жилья такого типа в столице раскрыли аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

С таким бюджетом можно заселиться в «двушку» площадью 43 квадратных метра с кухней площадью 6,5 «квадрата» в районе Гольяново (ВАО). Квартира находится в панельной девятиэтажке, комнаты в ней изолированы и обладают необходимой мебелью и техникой.

Второе место среди недорогих вариантов для аренды в этой категории занимает объект за 33 тысячи рублей в месяц в районе Перово (ВАО). Речь идет о «двушке» площадью 46 квадратных метров с шестиметровой кухней и изолированными комнатами. Отмечается, квартира полностью укомплектована мебелью, а в помещениях недавно был проведен ремонт.

Третьим по доступности оказался лот за 35 тысячи рублей в месяц в Нижегородском районе (ЮВАО). За эту сумму получится арендовать двухкомнатную квартиру площадью 43 квадратных метра с семиметровой кухней на втором этаже панельной пятиэтажки. Уточняется, что помещения внутри смежные, но есть отдельная гардеробная. На кухне установлен гарнитур со всей необходимой бытовой техникой, а в жилых комнатах создала современная обстановка.

Ранее аналитики ЦИАН назвали районы Москвы с подешевевшей арендой однокомнатных квартир и студий. Лидером рейтинга оказался Войковский — там с августа по начала сентября средние ставки найма снизились на 15 процентов, до 47,8 тысячи рублей в месяц.