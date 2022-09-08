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Обнаружено увеличивающее риск развития деменции заболевание

Лечение стоматологических заболеваний снизило риск развития деменции на 21 процент

Фото : Shutterstock

Ученые обнаружили, что лечение стоматологических заболеваний способно снизить риск появления деменции. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

Для этого был проведен метаанализ 47 исследований. Оказалось, что проблемы с пародонтом (пародонтит, выпадение зубов, глубокие пародонтальные карманы, потеря альвеолярной костной ткани) связаны с повышенной вероятностью возникновения когнитивных нарушений в будущем (до 23 процентов), а также развитием деменции (на 21 процент). Потеря зубов увеличивала шанс найти у себя умственные расстройства на 23 процента и обрести старческое слабоумие на 13 процентов.

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Специалисты отметили, что с клинической точки зрения их результаты отражают важность своевременного мониторинга и лечения для профилактики деменции. Однако они также добавили, что пока полученных данных недостаточно, чтобы четко выявить лиц, подверженных ухудшению когнитивных способностей, и сформировать полноценные меры по предотвращению нейродегенеративного заболевания.

В августе 2022 года сотрудники Университета Осло заметили, что образ жизни, вызывающий высокий уровень холестерина в организме, способен повысить риск болезни Альцгеймера.

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Елена Апазиди
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