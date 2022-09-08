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Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси начал консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал консультации по созданию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности. Об этом говорится в сообщении организации.

Согласно сообщению, в среду, 7 сентября, Гросси рекомендовал срочно создать зону ядерной и физической безопасности и защиты на Запорожской АЭС. «Сейчас он проводит консультации, направленные на реализацию этого плана», — добавили в агентстве.

6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на атомной станции. Эксперты призвали прекратить обстрелы на объекте. Помимо этого, было предложено создать безопасную зону, где будут запрещены боевые действия.

Делегация МАГАТЭ закончила визит на ЗАЭС 5 сентября. Инспекция носила исключительно технический характер и была нацелена на предотвращение ядерной аварии на станции.

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Марина Совина
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