Власти Украины начали переделывать больницу в Запорожье в военный госпиталь

РИА Новости: Киев переделывает больницу в Запорожье в военный госпиталь на 200 коек

Киевские власти начали переделывать городскую больницу в Запорожье в военный госпиталь на фоне провала попыток наступления украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

Как рассказал собеседник агентства, от источников российских силовиков в Вооруженных силах Украины (ВСУ) поступили сведения о том, что в Запорожье в срочном порядке переоборудуют горбольницу в военный госпиталь на 200 коек.

На уточняющий вопрос, связано ли это с провалом попыток наступления украинских войск на южном направлении и увеличением числа потерь, силовик ответил утвердительно.

Ранее Reuters сообщило, что ВСУ начали наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны республики Наталья Гуменюк подтвердила, что армия страны начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил наступление ВСУ желанием Киева создать у Запада «иллюзию способности ВСУ вести наступление».