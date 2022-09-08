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Муж Монеточки отреагировал на сообщения об объявлении певицы в розыск

Супруг Монеточки Исаев заявил, что ничего не знает про объявление певицы в розыск

Фото: Mikhail Frolov / Globallookpress.com

Муж российской певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) Виктор Исаев заявил, что ничего не знает об объявлении певицы в розыск. Так на сообщения СМИ он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ничего не знаю по этому поводу», — сказал Исаев.

Ранее появилась информация о том, что певицу объявили в розыск судебные приставы. По информации Telegram-канала Mash, причиной стал тот факт, что артистка не выплатила певцу Стасу Костюшкину полмиллиона рублей после того, как проиграла музыканту в суде в апреле этого года.

Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую». Суд встал на сторону Костюшкина и обязал певицу выплатить артисту полмиллиона рублей в качестве компенсации.

Позже Монеточка покинула Россию и вместе с мужем обосновалась в другой стране, где родила дочь. Сумму Костюшкину Гырдымова так и не выплатила, теперь судебные приставы проверяют счета певицы и, в случае необходимости, могут арестовать ее квартиру, расположенную на Чистых прудах в Москве.

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Екатерина Смирная
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